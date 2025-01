Lapresse.it - Iran, Cecilia Sala rilasciata: in volo verso l’Italia

Leggi su Lapresse.it

è statadal carcereiano di Evin. “È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l’aereo che riporta a casa la giornalista. Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è statadalle autoritàiane e sta rientrando in Italia”. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. Il casoLe autorità avevano arrestato la 29enne romana la mattina di giovedì 19 dicembre, mentre si trovava a Teheran per svolgere il suo lavoro con un visto giornalisti. Il 30 dicembre le forze dell’ordine avevano confermato chesi trovava in prigione per avere violato le leggi della Repubblica islamica dell’. La notizia era stata data dalla Farnesina alcuni giorni dopo Natale.