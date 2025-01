Lopinionista.it - I° Poesia per 800 anni Cantico delle creature

In questo anno, ricordiamo l’ottavo centenario della composizione deldi San Francesco, una summa del dono di scienza dello Spirito Santo, il dono di entrare nella lettura più profonda della natura e dell’umanità. Lasciamoci avvicinare da questi versi e meditandoli, entriamo nel cuore della lode che il Serafico Padre ha riversato in essi. Vi propongo alcune meditazioni personali inal riguardo.I°per 800Spirito Santo d’Amoreillumina le mentiper cogliere la bellezzascemata quella nascostatra le pieghe dei secolinei meandri dei versifugace come lattiginosa sciad’un astro splendente.La cometa delha guidato anime per 800le ha coccolateispirate nella preghieraalla soave voce del Creatoreintriso nelle SueDicci San Francesco cosa vuoiche ancor’oggi possiamoconoscere e custodireDicci Spirito Santo d’Amorecosa noi umanità del 2025possiamo pregartivedendo la mano di DioSappiamo che splendinelle vesti di bellezzasappiamo che parlicon colori suonimostracila tua voce Dio Creatorecon ile la sua forza.