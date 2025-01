Anteprima24.it - I Dirigenti dell’UsAcli di Benevento visitano la Cooperativa Sociale ‘Tempi Nuovi’ di Limatola

Tempo di lettura: 2 minutiIdell’Unione Sportiva ACLI di, in occasione dell’Epifania, hanno fatto visita ai bambini della comunità educativa“Tempi Nuovi” di.Achille Antonaci, neo eletto consigliere provinciale, nel suo saluto ai ragazzi ha evidenziato che “l’UsAcli in questi anni ha posto l’attenzione verso l’inclusione, sviluppando percorsi formativi per lo sviluppo e la gestione delle attività di sensibilizzazione su temi legati all’infanzia più vulnerabile, affidando allo sport un essenziale ruolo di contrasto alle dinamiche di esclusione”. Presente aanche Imma Petrillo, consigliere provinciale e presidente dell’associazione Cusanamente: “L’UsAcli, in 60 anni di attività – ha spiegato la Petrillo – ha promosso e rafforzato l’attivismo sportivo con un impegno costante attraverso l’inclusionecon lo sport, con grande attenzione all’infanzia e all’adolescenza”.