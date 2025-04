Liberoquotidiano.it - "4 anni e 9 mesi di carcere per Ancelotti"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sul caso Fisco, Carlorischia quattro9 novedidal Tribunale di Madrid. Giovedì intanto ha presenziato davanti al giudice per dare la sua dichiarazione, dicendo di “non aver mai pensato di frodare il fisco” e di non essersi reso conto che “qualcosa non era corretto”. La sentenza è attesa non prima di un paio di settimane e il rischio per l'allenatore del Real è di una multa di circa 3,1 milioni di euro. L'accusa è di aver evaso 1.062.079 euro nelle dichiarazioni del 2014 e 2015, durante la prima tappa nella panchina della Casa Blanca (2013-2015), club nel quale è tornato nel 2021.rischia una multa pesantissima come in passato toccò a Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Shakira e il suo ex marito Gerard Piqué.si difende, sostenendo di non essere “preoccupato”.