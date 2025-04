Previsioni meteo temperature in picchiata | da domenica torna l’inverno in Italia

Dopo alcuni giorni di sole e temperature miti, l'Italia si prepara a un drastico crollo delle temperature con una diminuzione di circa 10°C su tutto il territorio nazionale. La causa di questo repentino cambiamento è l'arrivo di un nocciolo di aria fredda di origine polare dalla Russia, che porterà anche acquazzoni diffusi, soprattutto al Centro-Sud. Il brusco peggioramento è atteso già da domenica.

L'irruzione dell'aria polare

Secondo le Previsioni meteo, l'ondata di freddo è la conseguenza di un movimento atmosferico che vede l'alta pressione risalire fino alla Scozia, favorendo così la discesa della massa d'aria gelida. Attualmente il nocciolo freddo si trova ancora tra la Finlandia e la Russia, ma nei prossimi giorni scivolerà rapidamente verso sud, raggiungendo i Balcani e successivamente l'Italia.

