Calciomercato.it - Esonero UFFICIALE e Allegri subito: decisione già presa

Contatti diretti tra l’intermediario vicino all’ex Juventus e la proprietà del club. Ecco cosa è successo e la scelta finaleMassimilianoha voglia di ripartire. Stavolta ha dato apertura anche all’estero, considerati gli spazi ristrettissimi qui in Italia. In particolare alla Premier League, dalla quale ha ricevuto diverse proposte, anche se prima della sua seconda esperienza alla Juventus.e arrivo: hanno già chiuso (LaPresse) – calciomercato.itLa sua prima scelta era il Milan, ma in ben due occasioni i rossoneri hanno preferito altri profili. Prima Fonseca all’inizio dell’estate scorsa, poi Sergio Conceicao nel momento in cui hanno scelto di mandare via il portoghese. Restando in Italia, in ottica giugno attenzione alla Roma. Claudio Ranieri è un suo estimatore e proprio il testaccino sarà quello che sceglierà il nome del suo sostituto.