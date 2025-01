Ultimouomo.com - De Ketelaere è il calciatore del mese AIC di dicembre

Leggi su Ultimouomo.com

A cinque minuti dal novantesimo, l’Atalanta era ancora ferma sul 2-2 contro l’Empoli in casa.Una partita che si era rivelata più dura del previsto, la stanchezza che prende le gambe dopo i tanti impegni e un avversario terribilmente organizzato in fase difensiva. Insomma: la classica partita di Serie A in cui le pretendenti allo Scudetto cadono, o rallentano. L’Empoli è tutto chiuso attorno all’area, quando Charles Dericeve un passaggio nel mezzo spazio di destra: una zona da cui sa essere molto pericoloso. Quando accelera, però, non sembra farlo con troppa convinzione. È per il suo stile di corsa sempre un po’ compassato, che lo fa apparire più innocuo di quanto non sia in realtà. Sembra quasi fare fatica a coordinare il suo corpo lungo per calciare la palla, e quando lo fa sembra un colpo improvviso; è un tiro non particolarmente forte, non particolarmente angolato, ma è il gol del 3-2 con cui l’Atalanta riesce a prolungare la propria striscia di vittorie consecutive in Serie A a 11.