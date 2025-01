Anteprima24.it - Acqua, vertice in Regione per il caso Montoro: rassicurazioni

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto ieri martedì 7 gennaio 2025 a Napoli, presso la sede dellaCampania a Palazzo Santa Lucia, l’incontro tecnico sulle criticità emerse a metà dicembre sull’approvvigionamento idrico per il Comune di.All’incontro, convocato dal vicepresidente dellaCampania, Fulvio Bonavitacola, hanno preso parte il sindaco di, Salvatore Carratu’, l’Asl Avellino, l’Arpac, il Dirigente delladegli Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale e l’Ente Idrico Campano. Presenti al tavolo tecnico il Consigliere Provinciale Cerrato ed i tecnici comunali Arch.Izzo ed Ing. Arena.“L’Arpac ha chiarito- spiega il Sindaco Carratù- he dalle verifiche effettuate dal 2017 ad oggi le soglie di attenzione delle sostanze inquinanti, quali: tricloroetilene e tetracloetilene, non hanno mai superato i livelli di attenzione, oltre che confermare che i prelievi effettuati in data 30 dicembre nei diversi fontanini pubblici delle frazioni di: Chiusa, San Pietro, Borgo, Sant’Eustachio, Preturo e Chiusa, presentano una netta e sostanziale riduzione della soglia di attenzione delle sostanze a rischio.