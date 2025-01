Unlimitednews.it - Vespa, Gruber, Floris e Del Debbio i più visti sui device

ROMA (ITALPRESS) – A pochi giorni dall’avvio della nuova era della Total Audience di Auditel, che allarga la rilevazione degli ascolti televisivi a smart tv, pc, tablet e smartphone, i centri media tirano le somme dei talk show che più sono seguiti su questialternativi. Se da una parte l’introduzione di questa nuova misurazione non sta provocando particolari scossoni, salvo una crescita corposa di Sky del +10%, per quanto riguarda il 2024 a vincere la classifica dei format d’informazione piùsommando gli spettatori ottenuti tra tv tradizionale e nuoviè “Otto e mezzo” su La7 con Lilliche, secondo un report commissionato dal quotidiano nazionale Libero a OmnicomMediaGroup, multinazionale dei media quotata a Wall Street che realizza dati e analisi per le più grandi aziende del mondo che pianificano pubblicità in Italia, totalizza 1.