Tre provvedimenti pesanti Grande Fratello ora i concorrenti tremano davvero Signorini e autori furiosi

Nelle ultime ore ilha comunicato la sospensione del televoto che riguardava iBernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. La decisione, attesa da molti, è stata motivata dall’annuncio di prossimidisciplinari che verranno svelati nella puntata di mercoledì 8 gennaio 2025, come riportato nella nota ufficiale.Il prossimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonsoarriva dopo la pausa di lunedì 6 gennaio, quando è stata trasmessa la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Milan, vinta dai rossoneri con un punteggio di 3-2. Nel comunicato si legge: “il televoto attualmente in corso è annullato, in vista di un provvedimento disciplinare che verrà annunciato nel corso della prossima puntata, mercoledì 8 gennaio.