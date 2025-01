Bergamonews.it - Sotto il Monte apre la chiesa giubilare e inaugura l’anno santo della speranza

ilGiovanni XXIII. Mercoledì 1 gennaio 2025, con l’apertura, è stato ufficialmentetoil. Per volontà del Vescovo di Bergamo, Mons. Francesco Beschi, il Santuario San Giovanni XXIII è stato designato, un luogo speciale in cui è possibile ottenere l’indulgenza plenaria.rappresenta un momento significativo per rilanciare il messaggio die pace che fu al centro del pontificato di Papa Giovanni XXIII. In un contesto globale segnato da incertezze e sfide, il Giubileo si propone di offrire un’occasione di riflessione e rinnovamento spirituale, richiamando i fedeli all’essenza del messaggio cristiano: fiducia nel futuro, apertura al prossimo e ricerca di unità.Tra le iniziative promosse per celebrareilspicca I Venerdì, un cammino di ascolto e preghiera articolato in cinque appuntamenti mensili, da gennaio a maggio 2025.