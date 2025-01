Slalom in notturna Madonna di Campiglio | 71esima edizione della celebre 3Tre

Leggi su Sportface.it

Sta per terminare l’attesa per ladidi: mercoledì 8 gennaio 2025 va in scena lospeciale maschile in. Ilevento cambia dunque collocazione nel calendarioCoppa del Mondo: tradizionalmente a ridosso del Natale, in questa stagione (così come nella prossima) si svolge a gennaio. La spettacolare serata tra i pali snodatilocalità trentina chiude la striscia di eventi italiani del massimo circuito mondiale (dopo le tappe di Val Gardena, Alta Badia e Bormio) e dà il via al “mese dello”. Dopo la Night Race didi, infatti, si susseguiranno in rapida successione Adelboden, Wengen, Kitzbuhel e l’altroina Schladming. Grande attesa dunque per lastorica manifestazione, una delle più longeve del Circo Bianco.