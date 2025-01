Oasport.it - Scherma, il fioretto azzurro si sdoppia tra Parigi e Hong Kong. Torna Tommaso Marini

Leggi su Oasport.it

Si alza il sipario sul 2025 dellainternazionale. Questo fine settimana, infatti, riparte la Coppa del Mondo e ci sarà un doppio appuntamento per il: gli uomini saranno impegnati a, mentre le donne saranno di scena ad. C’è grande attesa in casa Italia dopo l’ottimo avvio di stagione e gli eccellenti risultati ottenuti nelle prime due tappe.Non sarà la stessa cornice di qualche mese fa, ma sicuramente i fiorettisti torneranno a respirare un po’ di aria olimpica in quel di. Non si gareggia infatti al Grand Palais, ma allo Stade Pierre de Coubertin in una degli appuntamenti di Coppa del Mondo più affascinanti ed importanti della stagione e che lo hanno scorso ha visto una vera e propria apoteosi azzurra con un podio tutto italiano: primo, secondo Alessio Foconi e terzi Filippo Macchi e Guillaume Bianchi.