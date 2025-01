Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Brabec comanda tra le moto dopo 202 km, iniziano le auto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.31– Al rilevamento del km 202 di questa terza speciale è l’americano Rickyre su Honda. Il vincitore della2024 guida con il crono di 2:23:26 a precedere il compagno di squadra, Tosha Schareina (2:23:53), e la KTM dell’argentino Luciano Benavides (2:24:06). Costretto a inseguire il leader della classifica generale, Daniel Sanders (ottavo con il crono di 2:29:51).08.30– Le vetture hanno preso il via alle ore 8.10, per cui siamo veramente nelle primissime battute dello stage. I primi a entrare in corsa sono stati Baciuska e Al Rajhi.08.00– Bradley Cox, che era stato il 12° a partire, ha scavalcato Lorenzo Santolino118 km, con un vantaggio di 58’’ sullo spagnolo, che ora è al secondo posto provvisorio.