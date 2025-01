Iodonna.it - il 17 gennaio verranno annunciati i titoli che si contenderanno l'ambita statuetta nella notte delle stelle, in programma il 2 marzo

Paola Cortellesi non avrebbe potuto iniziare l’anno nuovo in maniera migliore. C’è ancora domani, il suo film di esordio alla regia, inizia la corsa verso gli Oscar 2025. Tra i lungometraggi ammessi dall’Academy, infatti, c’è anche There is still tomorrow, titolo americano della pellicola che ha riscosso un enorme successo tra il pubblico, la critica e il botteghino. “C’è ancora domani”, il film di Paola Cortellesitop 10 dei film italiani di maggior incasso X Leggi anche › Oscar 2025, “Vermiglio” di Maura Delpero èshortlist dei 15 migliori film stranieri › “Vermiglio” di Maura Delpero è il film italiano scelto per gli Oscar 2025 Oscar 2025, le prossime dateGli Oscar 2025 entrano nelle fasi finali: da giovedì a domenica i membri dell’Academy saranno chiamati a votare.