Anteprima24.it - Giudice Sportivo, Simonetti entra in diffida: pesante multa per il Catania, il Potenza perde un difensore

Tempo di lettura: 2 minutiComplice il quarto cartellino giallo rimediato contro il, èto inPierluigiper il quale alla prossima sanzione scatterà un turno automatico di squalifica come per Shady Oukhadda, Riccardo Capellini, Angelo Viscardi e Mattia Viviani. IlAlin Tosca è giunto al secondo cartellino mentre Angelo Talia al terzo. Domenica prossima nel match del “Viviani” che vedrà il Benevento fare visita alil sodalizio di mister De Giorgio dovrà fare a meno delMattia Novella: il terzino destro erata ed è stato ammonito contro la Turris, motivo per il quale non sarà disponibile per il turno di squalifica inflitto dalper ilper quanto accaduto durante l’ultimo match al “Ciro Vigorito.