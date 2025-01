Laspunta.it - Formia, nuovi mezzi alla Formia Rifiuti Zero.

FRZ cresce ancora,per una città sempre più pulita ed efficiente(FRZ) continua a investire nella modernizzazione della propria flotta di auto, confermando l’impegno verso un servizio di igiene urbana sempre più efficiente e sostenibile. Il nuovo compattatoreL’azienda ha recentemente introdotto un nuovo compattatore semirimorchio da 48 m³, progettato per ottimizzare il trasporto dei, riducendo tempi e costi operativi. Questo mezzo all’avanguardia permette di trasportare maggiori quantità di materiale in un’unica tratta, contribuendo a una gestione più razionale delle risorse e a una riduzione delle emissioni di CO2.A rafforzare ulteriormente l’operatività arriva anche unassima lava strade, un mezzo altamente tecnologico che contribuirà in maniera significativa al mantenimento della pulizia delle strade della città di