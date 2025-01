Calcio Serie C – Cambio di maglia per il pontino Giuseppe Panico | è il nuovo attaccante dell’Avellino

Leggi su Dayitalianews.com

L’U.S. Avellino 1912 ha ufficializzato l’acquisizione diclasse 1997, dalla Carrarese1908. L’accordo prevede il trasferimento a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto in caso di promozione inB.Un talento di esperienzaNato a Ottaviano (NA) il 10 maggio 1997 e cresciuto a Sezze, in provincia di Latina,è unversatile, con una carriera che lo ha visto calcare i campi di diverse categorie delprofessionistico italiano.Formatosi nel settore giovanile del Genoa,ha vestito le maglie di:CesenaTeramoCittadellaNovaraJuve StabiaPro VercelliCrotoneLuccheseCarrareseNumeri da professionistaCon 256 presenze traA,B,C, Coppa Italia, Coppa diC e playoff diB e C,si presenta come un elemento d’esperienza che potrà dare un contributo significativo alla squadra irpina nella corsa verso l’obiettivo della promozione.