Acca Larentia ricompare la targa abusiva | massima allerta per raduno

E' riapparsa in via Evandro lain ricordo di Stefano Recchioni che era stata rimossa dall'amministrazione capitolina il 30 dicembre scorso, dopo le proteste pervenute da vari esponenti politici e dell'Anpi. Larisulta attualmente presidiata a vista da un manipolo di militanti di estrema destra. "Oggi è previsto ildi stampo fascista di Viaa Roma, registriamo una nuova grave provocazione”, fa sapere Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista, “ per questo chiediamo alle autorità competenti di provvedere alla sua immediata rimozione".