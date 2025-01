Lanazione.it - A San Giuliano Terme si cerca un soggetto per la gestione delle strutture nell'ex Anpil

Leggi su Lanazione.it

San(PI), 7 gennaio 2025 – Il Comune di Sanha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Enti del terzo settore (Ets) per l'affidamento in concessione, per una durata di cinque anni, rinnovabile per altri cinque, degli immobili "foresteria" e "Cisternone", situati'Area naturale protetta di interesse locale (ex) "ValleFonti" in Asciano Pisano. L'iniziativa mira a valorizzare questi edifici di notevole importanza storica situati in un’area di grande valore naturalistico. Questi luoghi sono ideali per attività di promozione del territorio, escursioni naturalistiche e per l’organizzazione di eventi che promuovano la conoscenza e la tutela dell’ambiente. La foresteria è un edificio caratteristico che rappresenta un punto di riferimento per la fruizione dell’area protetta.