Anteprima24.it - Tentato furto su auto in sosta vicino San Pietro, 41enne casertano arrestato

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoDopo aver infranto il finestrino di un’inin viale Vaticano, stava rovistando all’interno di un’utilizzata da un turista messicano per rubare alcune valigie e dispositivi elettronici. Ma è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma a Sanche hanno notato l’uomo e una macchina con a bordo due complici, parcheggiata proprio accanto all’del turista, pronta per la fuga dopo il. I militari sono intervenuti bloccando in flagranza l’uomo, undella provincia di Caserta, insieme ai due giovani complici di 20 e 21 anni. I tre sono stati arrestati e portati in Caserma. Sono accusati diaggravato in concorso.L'articolosuinSanproviene da Anteprima24.