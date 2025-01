Terzotemponapoli.com - Non solo il tecnico del Napoli: le parole di Criscitiello…

Nonildel: Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato dell’impatto di alcuni tecnici. Di seguito le sue. “Chi dice che l’allenatore influiscain minima parte non ha capito nulla. Soprattutto non conosce il nostro calcio e la serie A. Più scendi di categoria e più l’allenatore incide ma anche nella nostra serie A ormai i tecnici sono i più influenti, vista l’assenza di campioni. Una volta serviva la gestione; adesso con questa poca qualità non basta più. Ora che sono finiti i soldi, e i campioni sono rimasti in pochi, l’allenatore in Italia deve fare la differenza”.Nonil mister del“Dividiamo il libro in tre capitoli: 1) Thiago Motta. Non era l’allenatore giusto per la Juventus. Il tempo gli va concesso, certo, ma quando inizi cosi puoi finirepeggio.