La processione alle reliquie dei Re Magi

È una tradizione che si ripete da oltre 400 anni. E anche oggi Brugherio attende l’arrivo di centinaia di fedeli per il corteo storico e l’esposizione delledei Recustodite nella parrocchia di San Bartolomeo. Il ritrovo è oggi16 all’oratorio San Giuseppe. Da lì partirà il corteo dei figuranti lungo le vie del centro fino ad arrivare alla parrocchia di San Bartolomeo dove saranno esposti gli “Umitt“, i tre omini, ovvero tre piccole statue raffiguranti i tre redentroquali sono conservate le, ossa delle falangi delle mani, appartenute ai tre astronomi diventati “re” nella credenza popolare e menzionati dall’Evangelista Matteo. Altresi trovano nel Duomo di Colonia e nella Basilica di Sant’Eustorgio a Milano. Fu proprio Sant’Eustorgio, vescovo di Milano dal 344 al 350, a ricevere in dono dall’imperatore Costante I delle memorie attribuite ai Santimorti, secondo la tradizione, a Gerusalemme dopo che vi tornarono per compiangere la crocifissione di Gesù.