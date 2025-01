Anteprima24.it - Ieri in Campania: Dramma sfiorato durante la battuta di caccia, ferito un 49enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, domenica 5 gennaio 2025. Avellino – Ancora eventi critici nelle carceri campane. “Cambia l’anno ma non i problemi operatici e gestionali per il personale di Polizia Penitenziaria”, denuncia Tiziana Guacci, segretario per ladel Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Nella Casa Circondariale di Avellino,mattina, un detenuto ha scavalcato un muretto del Reparto Colloqui ed è quasi riuscito a raggiungere l’esterno confondendosi tra i propri familiari. (LEGGI QUI)Benevento – “Con costernazione abbiamo appreso della notizia della scomparsa di Mario Rauso. Artista poliedrico, il legame viscerale con Benevento e il Sannio era contaminato con una ricerca continua ispirata alle grandi correnti artistiche della contemporaneità europea.