Isaechia.it - Golden Globe 2025, riscatto per Demi Moore, The Brutalist miglior film drammatico, Emilia Pérez batte Vermiglio

Si è svolta ieri sera al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles la cerimonia di premiazione dell’ottantaduesima edizione dei, presentata dalla comica Nikki Glaser.Anche quest’anno la consegna degli ambitissimi premi è stata trasmessa dall’emittente statunitense CBS, grazie alla quale i telespettatori hanno seguito in diretta l’atteso evento. Presenti alla cerimonia, le celebrità protagoniste deie delle serie tvi del 2024. Tra queste, Ariana Grande e Cynthia Erivo, candidate per la magistrale interpretazione di Glinda e Elphaba nel musical Wicked: Parte 1. Ildiretto da Jon M. Chu ha vinto il premio comerisultato al box office, ma le sue protagoniste non sono riuscite a portare a casa la statuetta. La vittoria, infatti, è andata a Zoe Saldana, premiata comeattrice non protagonista per il suo ruolo in, che ha vinto comecomico e musical einternazionale superandodi Maura Delpero.