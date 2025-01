Thesocialpost.it - Frana in Valsesia: 500 persone bloccate in val Sermenza

Leggi su Thesocialpost.it

Rimasco (VC) – Unaha causato disagi e paura in val, laterale della, in provincia di Vercelli. L’evento si è verificato all’alba, interessando una strada cruciale nel territorio di Rimasco, dove circa 500sono rimaste isolate per ore.Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici della Provincia per valutare i danni e lavorare alla rimozione dei detriti. Grazie alle operazioni di emergenza, nella tarda mattinata la circolazione è stata parzialmente ripristinata, permettendo agli automobilisti di riprendere il transito.Laha colpito una zona già soggetta a rischio idrogeologico, sollevando preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali. Ulteriori interventi saranno necessari per mettere in sicurezza il tratto stradale e prevenire nuovi smottamenti.