Puntomagazine.it - Controlli “movida” al Vomero, indentificate 136 persone

Leggi su Puntomagazine.it

Multe per violazioni varie pari a circa 7mila euro agli esercizi commerciali oggetto dida parte di polizia e ASL NA1Nella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “”, gli agenti dei Commissariatie Arenella, con personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale dell’ASL NA1 Centro, hanno effettuatonel quartiere, ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.In particolare, gli operatori hanno identificato 136, di cui 23 con precedenti di polizia, controllato 53 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada.Ancora, gli operatori hanno controllato 11 esercizi commerciali, ai cui titolari sono state imposte prescrizioni di varia natura, elevando complessivamente sanzioni per circa 7.