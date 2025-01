Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 18ª giornata classifica e risultati. Flop Inter!

L’ha incredibilmente perso contro la Juventus in rimonta per 3-2.clamoroso per la squadra di Andrea Zanchetta, di seguito tutti ie ladel1 dopo la diciottesima. Cesena-Torino 2-1Lecce-Cagliari 3-0Milan-Lazio 0-0Fiorentina-Empoli 4-4Juventus-3-2Bologna-Atalanta 1-2Genoa-Monza 1-4Roma-Hellas Verona 1-2Cremonese-Udinese 1-0Sassuolo-Sampdoria 3-01 –Sassuolo 37Roma 36Milan 32Juventus 32Fiorentina 3231Torino 28Lazio 28Hellas Verona 28Genoa 27Cremonese 25Lecce 24Cagliari 23Empoli 22Cesena 21Atalanta 19Bologna 18Monza 18Udinese 9Sampdoria 9PROSSIMO TURNODICIANNOVESIMAAtalanta-Milan sabato 11 gennaio ore 13Lazio-Juventus domenica 12 gennaio ore 11Monza-Bologna domenica 12 gennaio ore 12.