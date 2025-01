Ilrestodelcarlino.it - Ascoli, obiettivo playoff: inizia il tour de force. Ma con la Pianese non sono ammessi errori

L’inaugura il suo 2025 con la delicata sfida nella tana della sorprendente. Le festivitàfinite per i bianconeri. Si torna in campo oggi con fischio d’avvio alle ore 15 nel piccolo comune toscano che fino a questo momento sta vivendo una stagione assolutamente memorabile. Adesso per il Picchio si torna a fare sul serio. Tecnico e squadra vivranno quattro mesi super intensi in cui, nelle restanti 18 gare in calendario, ci si giocherà davvero tutto fino all’epilogo casalingo col Legnago di fine aprile che sancirà se e come il Picchio potrebbe prendere parte all’estenuante lotteria. Rientrare in corsa per il vertice della classifica è una possibilità virtualmente sfumata in maniera definitiva dopo un deludente girone d’andata, che ha visto una ripresa soltanto grazie alla serie di 4 vittorie consecutive (9 i risultati utili di fila).