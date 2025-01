Biccy.it - Ariana Grande ai Golden Globes, una giornalista la mette in imbarazzo – il video

è stata messa indurante un’intervista sul red carpet dell’82a edizione dei.La cantante era là perché candidata come migliore attrice non protagonista per il personaggio Glinda nel film Wicked (vittoria andata poi a Zoe Saldana) e unale ha chiesto chi fosse stata la prima persona che aveva chiamato quando aveva saputo della sua candidatura.ha rivelato che era stata sua madre, Joan, che era anche presente all’evento. L’intervistatrice, tuttavia, è sembrata sorpresa che non fosse stata sua nonna la prima persona ad averlo saputo e così le ha chiesto se fosse ancora viva.ai, unalain– ilLa cantante ha ovviamente confermato sottolineando che sua nonna ha 99 anni e che è stata la seconda persona a cui lo ha detto, dopo sua mamma.