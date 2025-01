Gamberorosso.it - Viaggio fuoristagione tra l’Agro Pontino e la Riviera di Ulisse: ecco dove mangiare a due passi da Roma

Fuori dall’overtourism, l'inverno è un buon periodo per una gita versoe ladi: da Sabaudia a Formia, passando per Terracina, Sperlonga e Gaeta, con una puntata verso l’interno, Sonnino, Fondi, Itri. Mare d'inverno in provincia di Latina, Lazio meridionale: clima e temperature (si spera) amiche, zero calca, chef e produttori (di vino e di olive che qui sono un pilastro importante dell’economia e delalimentare) più propensi all’ascolto e agli incontri in cantina o in frantoio.Tiella di Gaeta al polpoTiella, salsicce ed extravergineCi aspettano mozzarelle di bufala campana Dop, Tiella di Gaeta, salsiccia al coriandolo di Monte San Biagio (o Fondana), cucina di terra e soprattutto pesce, calici di Moscato di Terracina (ma non solo) e l’immancabile fetta di pane con un filo d’extravergine di Itrana, cultivar che nella versione da tavola viene ribattezzata “oliva di Gaeta”.