Sport.quotidiano.net - Unahotels-Virtus finisce 57-69: il derby della via Emilia parla bolognese

Leggi su Sport.quotidiano.net

Reggio, 5 gennaio 2025 – Serve l’intramontabile talento di Marco Belinelli allaper espugnare il PalaBigi di Reggio. Con Cordinier evanescente e Clyburn messo fuori causa da un infortunio già a inizio match tocca al 38enne di San Giovanni in Persiceto, con l’aiuto del solito impatto sui due lati di Pajola, vestire i panni del match winner. L’, salvo un breve sprazzo, non è mai stata davanti, ma ha lottato dal primo all’ultimo minuto, tenendosi attaccata al match con grinta e dedizione. Ma dovendo fare i conti con la serataccia del suo faro offensivo, Winston, condizionato dai falli commessi. Nel secondo tempo poi l’ha dovuto fare a meno di Faye, fuori causa per una contusione alla gamba. Per giunta la Pallacanestro Reggiana non è riuscita a giocare al meglio delle proprie possibilità, condizione indispensabile per avere ragione dei più quotati avversari.