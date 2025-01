Sfida tra Inter e Atletico sul mercato | un big dell’Atalanta nel mirino

Leggi su Sportface.it

Il calciodi gennaio è appena iniziato ma alcune squadre stanno già ragionando in vista della sessione di trasferimenti estiva.Saranno tante e importanti le mosse che le big d’Europa andranno a compiere per rinforzare le rispettive squadre e puntare ai massimi obiettivi, o semplicemente per puntare a vincere tutto. Tra queste big figurano sicuramenteMadrid, che anche la prossima estate proveranno advenire per migliorare una rosa già altamente competitiva, ma che ovviamente necessiterà di alcuni tasselli e di alcuni switch per ringiovanire anche il gruppo.Sia la squadra di Simone Inzaghi, sia quella di Diego Simeone, stanno facendo una stagione di tutto rispetto che li vede nei piani altissimi delle classifiche, rispettivamente, di Serie A e Liga. I nerazzurri si trovano al momento al terzo posto della classifica, ad un punto di distanza dalla coppia Napoli – Atalanta, ma i campioni d’Italia in carica hanno ancora una partita da recuperare, quella sospesa contro la Fiorentina a causa del malore accorso ad Edoardo Bove.