Manette facili in Cina. La psicosi delle imprese nel Dragone

Erano tante, e nere, le nubi sullain quell’ultimo scampolo di 2024. Un’economia ancora impantanata, un mattone incapace di ripartire, politiche industriali scollate dai bisogni reali. Ora al conto si aggiunge anche una specie dida provincia, legata in particolare allee ai loro manager. Di che si tratta? Pare proprio che Pechino stia cercando di frenare una serie di detenzioni da parteautorità locali ai danni di dirigenti aziendali. Arresti che stanno alimentando l’ansia tra gli imprenditori, riducendo gli sforzi per stimolare la crescita economica.Il problema è grosso. I manager di non meno di 80 società quotate tra Shanghai e Shenzhen sono stati arrestati nel corso del 2024. E non ci sono solo le prime linee, ma anche presidenti e azionisti. Al punto che dal partito sarebbe partito l’ordine all’indirizzoamministrazioni locali, secondo il Financial Times, di rendicontare arresti e fermi, per capire cosa stia effettivamente succedendo.