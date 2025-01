Lanazione.it - La corsa ai saldi. Sensazioni positive dei commercianti: "Avanti con fiducia"

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA. È questo il sentimento più diffuso fra ipistoiesi del centro storico nel primo giorno diinvernali. La "alle grandi occasioni" è scattata ieri in tutta la Toscana e durerà esattamente 60 giorni. La partenza può essere ritenuta positiva, se ci si basa esclusivamente sul numero di presenze in giro per la città (la coincidenza con il mercato ha sicuramente aiutato) e all’interno delle attività. E allora i negozianti provano a guardare con ottimismo ai prossimi due mesi dopo un periodo natalizio caratterizzato da alti e bassi. "A me le cose sono andate leggermente peggio rispetto ad un anno fa, ma non faccio drammi onestamente - racconta Giulio Guercini, titolare del negozio d’abbigliamento Adalgisa in via Porta Carratica - L’inizio di dicembre è stato a rilento, come se si trattasse di una settimana di ottobre o novembre.