Guasto alla ferrovia, treni nel caos: ritardi di oltre due ore

Unlinearia ha messo in ginocchio la circolazioneria, causando disagi per centinaia di passeggeri tra Firenze e le principali città italiane. Il malfunzionamento si è verificato attorno alle 18:30, generando una serie die blocchi che, a distanza ditre ore, non sono ancora stati risolti.e disagi per iad alta velocitàIad alta velocità sono tra i più colpiti. Il Frecciarossa 9658, partito da Reggio Calabria alle 12:26 e diretto a Milano Centrale, ha accumulato un ritardo di 143 minuti, con l’arrivo previsto benl’orario. La situazione riguarda anche altri, come il Frecciarossa 9326, che, partito da Roma e diretto a Torino, è fermo senza una stima chiara sui tempi di ripartenza.Disagi per Intercity eregionaliAnche gli Intercity e iregionali stanno vivendo gravi disagi, con limitazioni di percorso e numerose cancellazioni.