Zonawrestling.net - Mike Bailey: “Chi critica me e Ricochet per i promo vede il wrestling in una sola maniera”

La carriera èin AEW sta prendendo il via, questa domenica a Dynasty affronterà Kenny Omega e, in un triple threat match valido per l’International Championship proprio di Omega.Ma proprio attorno ai due sfidanti, aleggia l’onta di non essere in grado di fareconvincenti e di avere poco spessore nell’extra ring.Perle cose stanno iniziando a cambiare, con i suoi ultimi segmenti in cui ha dato risalto e concretezza al personaggio le critiche stanno iniziando a placarsi.La visione èLo stessospera anche lui di essere così fortunato. Ne ha parlato in un’intervista a Wrestlezone:“Ad essere onesti, le ricevevo anche io. Le critiche ai, a come parlavo e altre cose. Ma non penso che in passato il format mi permetteva di farelunghi e di avere momenti veramente intensi con il mio personaggio.