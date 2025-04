Libia bambina abbandonata nel deserto del Sahara

bambina che cammina da sola, scalza, nel deserto del Sahara, sta facendo il giro del web, suscitando una riflessione profonda sulla crisi migratoria. Le immagini, inizialmente diffuse due giorni fa dalla pagina "Refugees in Libya", sono state riprese e condivise dall'Ong Mediterranea, che le ha utilizzate per denunciare la condizione di invisibilità e abbandono vissuta da molti migranti.Un bambino, abbandonato da solo, nel deserto del #Sahara. Da qualche parte, tra #Libia e Ciad. Non è un incidente, ma il risultato delle politiche italiane ed europee che vogliono cancellare i #migranti. VIDEO denuncia da @RefugeesinLibya https://t.co/mRBgArs4AI pic.twitter.com/s373toFlyU— Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) April 3, 2025Mediterranea denuncia l'assenza di protezioneNel suo post, Mediterranea scrive: "Non era protetta tra le mura di casa, né tra le braccia di un genitore.

