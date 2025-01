Inter-news.it - Inter-Milan, per Correa titolarità in salita: mini allarme! Poi Thuram

La rifinitura dell’è finita da pochi minuti. In vista di, finale di Supercoppa italiana, Inzaghi ha ricevuto novità non buone su.ULTIME – Meno uno a, derby di Supercoppa italiana che vale il primo trofeo dell’anno. I nerazzurri puntano al quarto successo consecutivo dopo aver vinto le edizioni 2022, 2023 e 2024. Simone Inzaghi, in mattinata, ha parlato in conferenza stampa e lo ha fatto assieme al suo leader e capitano Lautaro Martinez. Dal punto di vista della formazione che scenderà in campo contro i cugini, i dubbi sono pochissimi. E riguardano principalmente l’attacco. Senza Marcus, Inzaghi aveva il dubbio se affidarsi a uno tra Taremi o. L’iraniano è entrato nella ripresa della semifinale contro l’Atalanta proprio al posto del francese infortunato.