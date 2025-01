Quifinanza.it - Il prezzo del litio crolla del 90%, ma questo rende più competitive le macchine elettriche

Leggi su Quifinanza.it

Anche nel 2025 e per il terzo anno consecutivo, ilsembra destinato a non brillare. L’eccesso di offerta sul mercato appare ancora lontano dall’essere risolto e ildel metallo, essenziale per la produzione di qualsiasi tipo di batteria, èto del 90% rispetto ai massimi storici di fine 2022, quando aveva raggiunto i 85 dollari al chilo (nel caso dell’idrossido), dopo un rally che ne aveva moltiplicato il valore per sette volte.Chiudono gli stabilimenti diMentre una dozzina di impianti sono stati chiusi o hanno posticipato l’avvio delle attività, molti altri continuano a operare senza sosta, accettando perfino di accumulare perdite pur di non fermarsi. Nel frattempo, la domanda, sebbene non così debole come potrebbe apparire dal contesto europeo, non riesce a tenere il passo necessario per riequilibrare il mercato.