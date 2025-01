Ilrestodelcarlino.it - Il maxi progetto di Cesenatico: hotel di lusso e alloggi turistici

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Forlì-Cesena), 5 gennaio 2025 – Falkensteiner investe sulla Riviera Romagnola. Uno dei più importanti gruppi del settore turistico a livello internazionale ha infatti sceltoper sviluppare unche potrebbe portare benefici importanti in un’ampia parte del territorio costiero. La società presieduta da Eric Falkensteiner si è concentrata sulle vecchie colonie dismesse nell’area di Ponente, per trasformarle in strutture ricettive edi pregio. Il noto imprenditore, leader nel turismo in Europa, ha presentato unredatto dallo studio di Richard Meier di New York, e anche questa è un notizia rilevante. L’architetto statunitense, oggi 90enne, è infatti uno dei maestri dell’architettura moderna, che ha fatto le prime esperienze con il grande Le Corbusier e ha realizzato progetti ambiziosi, edifici che sono diventati dei simboli a livello planetario e sono studiati nelle facoltà di architettura.