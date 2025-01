Ilrestodelcarlino.it - Gambettola e Sampierana ripartono con tanti infortuni

Prima di ritorno in Eccellenza.fanno i conti con gli. Lariceve il Pietracuta per la permanenza nei playoff, Barontini deve rinunciare a Lanzi, Narducci, Foiera e Facciani. Si gioca al Campodoni di Bagno di Romagna alle 14.30, dirige Marco Casula di Ozieri. Ilsarà impegnato sul campo del Faenza, ultimo in classifica, lunga la lista di quelli che Marco Bernacci non può utilizzare, ultimo in ordine di tempo Khadimou Ndiaye. Si parte alle 14.30 al Bruno Neri, dirige Lorenzo Federico Orlando di Modena. La finale di Coppa che vedrà ilopposto al Nibbiano e Valtidone è stata anticipata a sabato 25 gennaio, sarà disputata sul sintetico del Bonarelli di Granarolo dell’Emilia.