Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2025 ore 08 | 30

DEL 4 GENNAIO ORE 08.20 CHIARA CHIAVARIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE DELLAPRUDENZA, TUTTAVIA SULLA A1-NAPOLI TRA COLLEFERRO E CEPRANO PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHIPRESTARE ATTENZIONE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA MONTEPORZIO CATONE E TORRENOVA SEMPRE PER LA PRESENZA DI NEBBIA.PER I CANTIERIRICORDIAMO NELLA GIORNATA DI OGGI PER EFFETTUARE GLI INTERVENTI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE LA TANGENZIALE EST SARÀ CHIUSA NEL TRATTO TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LARGO FERRARIS QUARTONELLA FASCIA ORARIA 7,30-16 IN DIREZIONE STADIO OLIMPICOUSCITA OBBLIGATORIA SU VIALE DI TOR DI QUINTO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA SALARIAINFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIOSULLA FL7-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCONE è ANCORA RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA A SEZZENO.