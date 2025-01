Tour de Ski Pellegrino fa uno splendido secondo posto nello skiatlon della Val di Fiemme

Leggi su Ilfaroonline.it

Trento, 4 gennaio 2025 – Arriva il primo podio per l’Italia alde Ski di Sci di Fondo, in svolgimento in Val di. Sotto le vette del Lago di Tesero, Federicostacca la seconda posizione, dietro a un imprendibile Johannes Klaebo (che vince la gara e trova l’ennesimo successo in carriera).L’Azzurro aggiunge una splendida prestazione alle medaglie vinte e ai podi avuti in Coppa del Mondo, a due secondi dal primo arrivato, l’atleta norvegese. La località, che sarà protagonista alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ha accolto la gara dello(10 km a tecnica classica + 10 km a tecnica libera).Inesauribile la volontà dell’Azzurro che, a seguitoquarta piazza avuta nella Sprint in Tecnica Classica, aggiunge il podio di oggi.“Ho ottenuto il migliore risultato possibile.