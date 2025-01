Gqitalia.it - Nosferatu ha ragione, i colli sono davvero gustosi

Fortunatamente, la società moderna ha una migliore comprensione dei molti problemi di quella che vediamo in: la peste bubbonica e i viaggi internazionali, per citarne un paio. Dovreste essere entusiasti del fatto che il mondo da incubo di Robert Eggers nella Germania confederata è ormai alle nostre spalle. E dovreste essere ancora più entusiasti del fatto che i vampiri orrendi e con le corna non esistono più. Ma c'è una cosa che una società così antica ha fatto piuttosto bene, ed è l'abbigliamento da portare al collo.Ma prima, un po' di contesto! In tutto, un paese dei balocchi tedesco che potrebbe essere l'ambientazione di una pubblicità continentale mal doppiata di bei cioccolatini, viene messo a ferro e fuoco dall'omonimo demone. A lui piace molto la Ellen di Lily-Rose Depp, la moglie clinicamente triste e in qualche modo soprannaturale del Thomas di Nicholas Hoult.