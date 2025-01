Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Enorme caso Morata. Theo Hernandez imbarazzante”

Juventus-1-2, i rossoneri rimontano dopo un brutto primo tempo e si regalano la possibilità di alzare il trofeo lunedì sera. Non sarà facile visto che ci sarà il derby contro l'Inter. Nel post partita, tante le analisi e le reazioni sulla gara. Fabio, direttore di 'TeleLombardia', ha parlato della partita sul canale 'YouTube' di QSVS. Critiche ad Alvaroe a. Poi un passaggio sulla voglia della squadra. Ecco le sue parole. "Dobbiamo essere sinceri, c'è un, segna pochissimo e non è mai determinante. Sembra invecchiato di quattro anni.è stato a tratti. Il, per recuperare in classifica, deve recuperare certi giocatori. Con questinon si va lontani. Però l'hanno messa sul piano del cuore, sulla volontà di vincerla.