Malore in culla, morta la bimba di Montebelluna ricoverata a Padova

Non ce l’ha fatta Lavenda Odiode, unadi appena un anno e mezzo colpita da un arresto cardiaco lunedì scorso, 30 dicembre, nella sua casa di via Trevignano a, dove viveva con i genitori. L’intera comunità di San Gaetano si era unita in preghiera e speranza, ma le condizioni della piccola,in gravi condizioni all’ospedale di, si sono aggravate giorno dopo giorno, fino al tragico epilogo di sabato 4 gennaio.L’allarme era scattato all’alba del 30 dicembre, quando la mamma aveva scoperto che Lavenda, nella sua, non respirava più. Si era trattato di un’apnea notturna culminata in un arresto cardiaco. Le urla disperate della madre avevano richiamato i vicini, che avevano assistito all’arrivo dei soccorsi. I sanitari, valutando immediatamente la gravità della situazione, avevano richiesto l’intervento dell’elicottero, che aveva trasportato lanel reparto di Cardiochirurgia pediatrica a