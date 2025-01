Laprimapagina.it - L’Argentina rivendica la sovranità sulle Isole Malvinas contese con il Regno Unito

Il governo argentino ha riaffermato la propriasull’arcipelago delleFalkland, denominate Islasin Argentina, definendo illegale l’occupazione britannica. “Il 3 gennaio 1833 lefurono occupate illegalmente dalle forze britanniche. Questa azione costituì un uso della forza in tempo di pace, contrario al diritto internazionale”, si legge in un comunicato diffuso dal Ministero degli Esteri di Buenos Aires. Nonostante la ferma posizione sull’illegittimità dell’occupazione,si dice disposta ad avviare un negoziato bilaterale per trovare una soluzione alla disputa territoriale, ribadendo il proprio interesse a instaurare un rapporto costruttivo con il, conclude la nota ufficiale.La disputa storica per le/FalklandLa contesa per ladelle, note anche come Falkland Islands, è una delle dispute territoriali più longeve e complesse della storia moderna, coinvolgendo principalmentee il