Come nasce Mi ami mi odi , il nuovo singolo, che poi titola anche il nuovo album di Elodie.

Mi ami o mi odi perè insieme il, disponibile dal 4 aprile, prodotto da Dardust, nonché il, in uscita il 2 maggio. Nelbrano si fondono sonorità pop, elettroniche e orchestrali, evidenziando la continua evoluzione artistica di questa autentica pop star italiana e la sua capacità di sperimentare nuovi orizzonti musicali (il videoclip sarà invece diretto da Attilio Cusani).Ok, respira verrebbe da dire parafrasando la hit di una delle artiste più versatili e influenti del panorama musicale italiano, l'hype per il suo ritorno ha già investito i follower che, in delirio, commentano “sei una regina, sei la madre, sei galattica”. A un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red light, presto ascolteremo 12 nuove tracce tra cui Dimenticarsi alle 7, presentata alla 75ª edizione del Festival di Sanremo («Dimenticarsi alle 7 ème, sono sdoppiata: da una parte amo la musica leggera, le grandi voce, dall'altra da quando ho 14 anni vado a ballare, la musica elettronica è un mantra, mi rilassa») maBlack Nirvana e Feeling, una collaborazione con Tiziano Ferro («Sono andata fino a Los Angeles per convincerlo: ho imparato che quando sorrido spesso ottengo ciò che voglio»).