Lanotiziagiornale.it - Bankitalia gela il governo e taglia le stime del Pil: crescita asfittica nel 2025

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Anche nellaitaliana sarà. La Banca d’Italia hato lesul Pil, soprattutto a causa dell’inasprimento delle politiche commerciali. Così la previsione per quest’anno è di un +0,6%, due decimi di punto in meno rispetto a quanto preventivato solamente a dicembre. Per il 2026 si stima unadello 0,8% (-0,3% rispetto alle) e nel 2027 ci si fermerà allo 0,7%., peraltro, sottolinea che il metodo è basato su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative: se non venisse applicata questa correzione, lasarebbe ancor più bassa quest’anno: solo +0,5%.Effetto dazi,ledel Pil: laarrancaLeincludono una “prima e parziale valutazione” sugli effetti dei dazi, ma senza considerare eventuali ritorsioni né altri effetti negativi sui mercati internazionali.